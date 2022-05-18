لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن عدة مناطق في بني سويف

تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، أعمال إحلال وتجديد وصيانة خط الطرد بمحطة العلالمة بشرق النيل في المحافظة، الذي يترتب عليه قطع وضعف المياه بعدد من القرى والمناطق شرق النيل في المحافظة.

المناطق والقرى المتضررة من قطع المياه ببني سويف

ومن المقرر، أن تتسبب أعمال الصيانة في قطع المياه عن بعض الأماكن والمناطق بشرق النيل، وتشمل قرى: العلالمة، الأمل، ومناطق المستشفى العسكري، قطاع الأمن المركزي، محولات الكهرباء، وذلك اليوم الأربعاء 18 مايو الجاري، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً.

تدبير احتياجات المواطنين من المياه خلال فترة الصيانة

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة؛ نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد وصيانة خط الطرد بمحطة العلالمة بشرق النيل، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

كما أعلنت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية في المناطق المتضررة من قطع المياه، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة اولا باولا حتى عودة المياه مرة أخرى للقرى والمناطق فور انتهاء أعمال الصيانة الدورية.