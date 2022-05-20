«الملا»: تفعيل مبادرات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع وفد من مسئولي شركة «تكنيب إينرجيز»، العالمية برئاسة أرنود بيتون، الرئيس التنفيذي للشركة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تكرير وتصنيع البترول الجديدة في الإسكندرية وأسيوط والتي تنفذها الشركة كمقاول عام بمشاركة «إنبى وبتروجت».

وتابع الوزير مع مسئولي الشركة مراحل تنفيذ الأعمال الجارية لمشروعي توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط.

ترشيد استيراد المنتجات البترولية

وأكد طارق الملا خلال الاجتماع أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة للحفاظ على التوقيتات الزمنية لتنفيذ المشروعين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة لما يمثلانه من أهمية كبيرة في ترشيد استيراد المنتجات البترولية ودعم جهود القطاع في توفير المنتجات البترولية وتأمينها للاستهلاك المحلي، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع بما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الجهود المبذولة من جانب قطاع البترول لتفعيل مبادرات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون حيث أبدت شركة تكنيب إينرجيز اهتمامها بالمشاركة في هذه المشروعات في ضوء امتلاكها الخبرات والتقنيات اللازمة.