حسن الرداد في ذكرى رحيل سمير غانم الأولى: أخف دم وأطيب قلب في الدنيا

حرص الفنان حسن الرداد على إحياء الذكرى الأولى لوفاة حماه الفنان الراحل سمير غانم، مطالبًا جمهوره بالدعاء له، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة سمير غانم

نشر الفنان حسن الرداد صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلًا: «‏الذكرى السنوية الأولى لحبيبى أخف دم في الدنيا وأطيب قلب، كان دايما واقف مع الناس وبيعمل خير كتير بينه وبين ربنا، ‏اللهم أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة مع الأبرار، أرجو الدعاء لله بالرحمة والمغفرة»، ليتفاعل كثير من الجمهور مع كلماته.

إيمي سمير غانم: كل يوم من غيرك صعب عليا

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم أعربت عن حزنها الشديد في ذكرى رحيل والدها وافتقادها له، ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو الشهير «إنستجرام» صورة لوالدها الراحل، وعلقت قائلة: «النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، ما يعرفوش أن كل يوم صعب عليا».

وتابعت: «بابي حبيبي أنت النفس اللي بتنفسه ولما بنام وأشوفك والله بصحى أضحك لوحدي.. ربنا يغفر لك يارب ويفرحك في الجنة إن شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك.. بحبك من قلبي للأبد، نسألكم الفاتحة».

الظهور الأخير للفنان سمير غانم

يذكر أن الظهور الأخير للفنان سمير غانم كان في رمضان 2021 قبل وفاته بأشهر، من خلال إعلان لأحدى شركات الاتصالات، ثم أصيب بعدها بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى المستشفى، ليظل هناك حتى رحيله عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2021.