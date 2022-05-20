القوى العاملة: تعيين 386 شابا والتفتيش على 390 منشأة في أسوان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 386 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 2 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 785 راغب عمل منهم 3 «قادرون باختلاف»، وتوفير 9 فرص عمل، فضلاً عن إسقاط 39 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

خلق فرص عمل للشباب

وقال سعفان، إن ذلك يأتي فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية بشأن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلى صرف 48 ألف جنيه لـ 18 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و70 ألفاً و887 جنيها رعاية صحية لـ 54 عاملاً، ليصل إجمالى ما تم صرفه 118 ألفاً و 887 جنيهاً لـ 72 عامل مسجل بالمديرية.

التفتيش على 224 منشأة

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 224 منشأة وتنظيم 13 حملة نهارية تفتيش شامل على 166 منشأة أخرى، وبحث 12 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية، فقامت بالتفتيش على 22 منشأة، وإعادة التفتيش على 33 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 11 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى، وتبقت 4 شكاوى منها قيد البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 86 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 103 رخص مزاولة مهنة لـ 202 عامل.