القوى العاملة في أسبوع.. «سعفان» يشارك في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو 2022، حيث شارك وزير القوى العاملة في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة في دورته الـ 96، وترأس لجنة اختيار رواد العمل العربي علي هامش الدورة، واختيار مصر لترأس المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف نهاية الشهر الحالي.

انطلاق مارثون الانتخابات العمالية

وانطلق ماراثون الانتخابات العمالية وممثلي العاملين بالقطاع العام و1.9 مليون عامل يختارون ممثليهم بمواقع العمل المختلفة تحت إشراف قضائي وبالاقتراع السري المباشر،

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، عمق العلاقة المصرية الفلسطينية مشدداً علي أن القضية الفلسطينية ذات الأولوية الأولي في مصر وجوهر اهتماماتنا والعالم العربي، ودور مصر التاريخي فيها والتي لا زالت تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية، مشيرا إلى الآليات التي تنفذ علي أرض الواقع لدعم تلك القضية، ما يدعو لتدشين مجموعة عمل خاصة بالقضية الفلسطينية يتم تشكيلها خلال مؤتمر العمل العربي المقبل بوجود أطراف العمل الثلاث ليكون هناك تواصل مستمر من جميع دول العالم، وممارسة الضغط في المؤتمرات الدولية وإدراج تلك الدولة المعتدية علي قوائم الملاحظات المحظورة.

اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة في دورته الـ96 ممثلا عن فريق الحكومات كعضو أصيل، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والمهندس ناصر أحمد المير رئيس مجلس إدارة المنظمة «دولة قطر»، والوزير المفوض محمد خير ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الفرق الثلاث حكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وأكد وزير القوي العاملة المصرى دور منظمة العمل العربية الفاعل فى دعم العمل والعمال بتمثيلها الفريد من أطراف الإنتاج الثلاث من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، مشيرا إلي أنها المنظمة الوحيدة التي تفي بكل التزاماتها من اجتماعات ومؤتمرات في مواعيدها المحددة المتفق عليها بحضور ممثلي الفرق الثلاث بصفة دورية وتأتي بنتائج تثري مجتمع العمل بكل المقترحات والتوصيات البناءة.

كما قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام دورته الـ 96 المنعقدة بدولة المقر - القاهرة ، بإطلاق اسم الشهيدة «شيرين أبو عاقلة»، على الدورة الحالية للمجلس.

كما عقدت لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل العربية دورتها الـ 41 للجنة الحريات النقابية بالقاهرة، علي هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ 96 برئاسة المهندس ناصر الجريد ، وبحضور المدير العام لمنظمة العمل العربية.

المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط

وشارك وزير القوي العاملة، علي مدار يومين في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول «التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء»، الذي يعقد بقصر الكونجرس في المغرب.

وقال سعفان، إن الوزارة اتخذت خطوات واسعة فى مجال حوسبة منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، حيث لاقت التجربة المصرية نجاحا كبيرا، وساهمت المنظومة الجديدة فى إحداث طفرة فى عملية التفتيش، معربا عن استعداد الوزارة لنقل خبراتها والتعاون مع المملكة المغربية فى كافة شئون العمل والعمال.

والتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية والوفد المرافق له، علي هامش المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، لبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة القوي العاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل ، لتوفير فرص عمل للشباب علي مهن المستقبل ، وريادة الأعمال .

كما تطرق اللقاء إلي التعرف علي استراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها مصر مؤخراً لخلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثمارى والاقتصادى وتخدم البيئة فى نفس الوقت، بالإضافة إلي الاكتفاء الذاتي من القمح ، وتصنيع الغاز في مصر.

وعلى جانب آخر تابع وزير القوي العاملة، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل علي مدار 24 ساعة، البت في إجراء الطعون الأولية في أسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بالشركات القطاع العام والأعمال للدورة النقابية 2022-2

وانطلق ماراثون المرحلة الأولى من انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، حيث فتحت لجان الاقتراع السري المباشر أبوابها بمواقع العمل المختلفة علي مستوى 27 محافظة للإعلان ببدء انتخابات دورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، فضلا عن المشرفين من جانب المرشحين، وبتنظيم من وزارة القوي العاملة وفقا للقانون على العملية الانتخابية.

2 مليار و 83 مليوناً و 700 ألف جنيه إعانات الطوارئ للعمال

وكشف وزير القوي العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و 83 مليوناً و 700 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و 165 عاملًا، يعملون فى 3941 منشأة، وذلك حتى نهاية مارس 2022، ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف إعانة عن الدفعة الأولى للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدى الميزان، كما وافق على صرف إعانة عن الدفعة الخامسة للعاملين بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق ، فضلا عن تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق.

كما ترأس سعفان، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الاتحادات العمالية، وممثلي وزارات التعاون الدولى والتضامن الإجتماعي وقطاع الأعمال العام والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية .

وناقش المجلس الموضوعات المعروضة على جدول أعماله ، ومنها نشاط الصندوق خلال الفترة المنتهية فى 31 مارس 2022 والأوضاع المالية للصندوق، وكذا موقف الأنشطة التى يزاولها الصندوق، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخرى، وقد تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 132.8 مليون جنيه، للإنفاق على العملية التدريبية.

وأشار الوزير إلي أن عملية التدريب فى الماضي لم يكن لدى المواطنين علما مردودها وأثرها على تطوير مهارات الشباب، وبالتالي تم تطوير وتحديث كل مراكز التدريب المهني من حيث البنية الأساسية وبرامج التدريب واستحداث نظم عمل جديدة من أجل تشجيع الشباب على الالتحاق بالتدريب.

كما شهد وزير القوى العاملة ، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحاد المستثمرات العرب، ويهدف إلى توفير الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل، فضلا عن توفير 2000 فرصة عمل للشباب من الجنسين خريجي المعاهد السياحية والخدمية في المجالات ذات الصلة.

توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة واتحاد المستثمرات العرب

وقال الوزير إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة في توفير الرعاية والحماية للموارد البشرية والحد من البطالة من خلال توفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري من اكتساب المهارات اللازمة لرفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل الداخلي والخارجي .

وأشار الوزير إلى أهمية إعطاء نظرة موضوعية احتياجات الدول من العمالة وطبيعة فرص العمل الموجودة حتى يتم تدريب العمالة المصرية وتأهيلها على تلك الفرص وفتح أسواق عمل جديدة داخل الدول العربية والأفريقية والأوروبية، موضحا أن الإهتمام بالتدريب يرفع من كفاءة العامل المصري ويرسخ الصورة الذهنية لدى أصحاب الأعمال عن العمالة المصرية.

ونعى وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالديوان العام للوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة، وعمال مصر، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.

وقال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إنه في إطار المسئولية المجتمعية للمركز ودوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يسره أن يعلن تقديم 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة بالمركز الرئيسي بالقاهرة 156 شارع الحجاز مصر الجديدة- القاهرة، والفروع بمحافظات الإسكندرية وأسيوط والسويس.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 5913 شاباً منهم 119 «قادرون باختلاف»، في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة أسيوط، والسويس، وجنوب سيناء، ومطروح، وقنا، والمنيا، والإسكندرية، بلغت 32 مليون و193 ألفاً و 592 جنيهاً، والتفتيش على 3666 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3572 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3572 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل إرسال الاتحاد العمالي العام اللبناني ببرقية عزاء، أعرب فيها باسم الشعب اللبناني عن خالص التعازي في استشهاد أبناء مصر البواسل شهداء قواتنا المسلحة في غرب سيناء.

بعث البرقية بشارة الأسمر رئيس الاتحاد، وسعد الدين حميدي صقر الأمين العام للاتحاد ، لمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بدولة لبنان.