اليوم.. مهرجان كان يعرض فيلم Boy from Heaven المسيء للأزهر

تنطلق اليوم فعاليات اليوم الثالث من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75، والتي تشهد عرض عدد كبير من الأفلام، منها أفلام: «Three Thousand Years of Longing»، «Boy from Heave»، «EO».

فيلم «Boy from Heaven»

ومن ضمن الأفلام المعروضة اليوم فيلم «Boy from Heaven» للمخرج المصري السويدي طارق صالح، وذلك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو من بطولة محمد بكري، عمرو مسعد، ومهدي دهبي، وفارس فارس، يوسف وتوفيق برهوم، ويونس البايرك.

قصة فيلم «Boy from Heaven»

وكان الفيلم قد آثار جدلا واسعًا لأنه يتحدث عن الأزهر الشريف، إذ تدور قصة الفيلم حول آدم وهو ابن صائد السمك الذي يحصل على منحة للدراسة في جامعة الأزهر بالقاهرة، وتستمر الأحداث في التصاعد حتى وفاة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبعدها تظهر العديد من الصراعات بين حلفائه.

مخرج العمل يرد على الانتقادات

وبعد طرح الإعلان التشويقي للفيلم أثار جدلًا واسعًا ولكن مخرج العمل طارق صالح أوضح أن الصراعات التي تدور حولها الفيلم مقصود بها الصارعات السياسية وليس صراعًا دينيًا، ولم يقصد أبدًا أن يشوه صورة الأزهر الشريف، وذلك خلال بيان صحفي.

فيلم Three Thousand Years of Longing

كما يعرض أيضًا خلال فاعليات اليوم من مهرجان كان فيلم Three Thousand Years of Longing إخراج جورج ميلر، والتي تدور أحداثه حول باحثة أثناء رحلتها لإسطنبول يعرض عليها الفوز بـ 3 أمنيات، ويشهد الفيلم مشاركة الفنان اللبناني نيقولا معوض، وهو من بطولة إدريس ألبا، وديفيد كولينزت، وتيلدا سوينتون.

يذكر أن النجم العالمي توم كروز فاز بجائزة السعفة الذهبية الفخرية، من مهرجان كان في دورته الـ 75، وذلك قبل عرض فيلمه Top Gun» Maverick»، ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان كان حتى يوم 28 مايو الجاري.