انطلاق حملة 75 سنة من السينما الفلسطينية في مهرجان كان

ضمن أنشطته في مهرجان «كان» السينمائي، كشف مركز السينما العربية عن إطلاق حملة 75 سنة من السينما الفلسطينية، والتي يلقي الضوء فيها على أهم الأفلام الفلسطينية وصناعها منذ عام 1946، عندما قدم المخرج صلاح الدين بدرخان فيلم حلم ليلة وعرضه في يافا والقدس، ويعد أول فيلم فلسطيني روائي طويل.

تطور السينما الفلسطينية

تحدث علاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، عن أهم عناصر الحملة قائلاً، «نسعى طوال العام الحالي لإلقاء الضوء على مراحل تطور السينما الفلسطينية، ومنعطفاتها وإنجازاتها، من خلال المساهمة في اختيار أهم 75 فيلما فلسطينيا تم إنتاجها خلال الفترة من 1946 وحتى 2021».

وأضاف، «تنطلق المرحلة الأولى من هذه المهمة هنا في مهرجان كان من خلال دعوة الجمهور من أنحاء العالم العربي لترشيح أفلامهم المفضلة على صفحة ملحقة بموقع السينما العربية على الإنترنت، نسعى من خلال هذه الخطوة لتشجيع الجمهور على التواصل بتراثه السينمائي وربما إعادة إحياء أجزاء منه بدفعه مرة أخرى لدائرة الضوء، ثم خلال الأسابيع التالية سندعو لجنة من خبراء الصناعة لاختيار القائمة النهائية وإعلانها».

معلومات عن مركز السينما العربية

كما سيضيف مركز السينما العربية عناصر جديدة لحملة 75 سنة من السينما الفلسطينية خلال العام الجاري، وسيعلن عنها المركز قريباً.

ومركز السينما العربية هو مؤسسة غير ربحية تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها.