عرض الفيلم التونسي «حرقة» في مهرجان كان السينمائي.. اليوم

يعرض الآن الفيلم التونسي «حرقة» للمخرج لطفي ناثان، على مسرح «كلود ديبوسي»، وهو الفيلم المشارك في مسابقة «نظرة ما» ضمن فعاليات الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي، المقام حاليا وحتى 28 مايو الجاري، ويعتبر واحدا من 3 أفلام تمثل المشاركة العربية في المسابقة هذا العام، بجانب فيلمي «القفطان الأزرق» للمخرجة المغربية مريم توزاني، و«حمى البحر المتوسط» للفلسطينية مي الحاج.

وكشفت إدارة مهرجان كان السينمائي عن مواعيد عرض الفيلم على مدار فترة المهرجان، إذ يعاد غدا مرتين الأولى في تمام الساعة الـ8:30 صباحا في مسرح «كلود ديبوسي»، بالإضافة إلى عرضه في تمام الساعة الثانية ظهرا في سينما «كان»، ويعضر الفيلم للمرة الثالثة يوم السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا في سينما «SCREEN X»، وفقا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

مخرج «حرقة»: الفيلم عن رافضي المغادرة فأصحبوا محاصرين

تدور أحداث الفيلم حول «علي»، الذي يقوم بدوره الفنان آدم بيسا، وهو شاب في العشرينات من عمره يكسب رزقه من بيع الغاز الممنوع في الشوارع، ويحلم علي بحياة أفضل لنفسه لكن مسؤولياته المنزلية تتصاعد عندما يتركه والده ويصبح مسؤولاً عن شقيقتيه الصغيرتين، مع تعرض الأسرة للإخلاء الوشيك من منزلهم، لذا يسعى للحصول على عمل وتحقيق حياة أكثر استقرارًا، لكن في مجتمع محفوف بالفساد لا تظهر إلا الفرص غير المشروعة، ويتخذ «علي» قرارًا قد لا عودة عنه.

ومن جانبه، تحدث المخرج لطفي ناثان عن قصة الفيلم، في تصريحات لموقع «فارايتي»: «نعلم جميعًا أزمة المهاجرين التي أعقبت ثورات الربيع العربي، وفي العقد الذي تلا ذلك تقديم العديد من قصص المهاجرين، هذا الفيلم يدور حول أولئك الذين بقوا، الفيلم تأمل في حقيقة أن تكون محاصرا في المكان الذي أنت فيه، بالرغم أن الحياة أو الموت تتطلب المغادرة».