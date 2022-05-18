حسين فهمي يحضر فعاليات مهرجان كان السينمائي

يتواجد الفنان حسين فهمي الذي يشغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، في مدينة كان الفرنسية لحضور فعاليات الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، التي تستمر حتى 28 مايو الجاري، ونشر المخرج الفلسطيني محمد القبلاوي مدير مهرجان مالمو، صورة تجمعه بالفنان المصري عبر حسابه على «فيس بوك»، معلقا: «الفنان الكبير حسين فهمي.. مهرجان كان 2022».

ويشارك عدد من السينمائيين والفنانين العرب في الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي، من بينهم المخرج المصري يسري نصر الله الذي يشارك في عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بالمهرجان، وذلك بخلاف مشاركة عدد من المخرجين العرب بأفلامهم في المسابقات المختلفة، حيث تضم مسابقة «نظرة ما» 3 أفلام عربية، وهي: «حمى البحر المتوسط» للمخرجة الفلسطينية مي الحاج، «القفطان الأزرق» للمخرجة المغربية مريم توزاني، بالإضافة إلى الفيلم التونسي «حرقة» للمخرج لطفي ناثان.

6 أفلام عربية في مهرجان كان السينمائي

ويشهد قسم «نصف شهر المخرجين» مشاركة 3 أفلام تحمل توقيع مخرجين عرب، وهي: «تحت الشجرة» للمخرجة أريج السحيري و«أشكال» إخراج يوسف شابي من تونس، بالإضافة إلى الفيلم اللبناني «السد» للمخرج علي شري.

حسين فهمي يعود لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

وأصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارا بتولي الفنان حسين فهمي منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، خلفا للمنتج محمد حفظي، حيث سبق وتولى إدارة المهرجان على مدار 4 دورات متتالية في الفترة من 1998 إلى 2001.

ومن جانبه، قال الفنان حسين فهمي إنه توجه بالشكر للمنتج محمد حفظي على ما قدمه للمهرجان خلال الفترة التي تولى فيها الرئاسة، مؤكدا أن مهمة تولي رئاسة المهرجان هذا العام تكون أصعب من قبل بسبب الظروف الراهنة التي تسيطر على العالم في الوقت الحالي ما بين تداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.