«السكة الحديد» تعدل مواعيد 4 قطارات بخط بنها منوف لخدمة الركاب.. غدا

كشفت هيئة السكة الحديد، عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خط «بنها - منوف» والعكس، تلبية لرغبات جمهور الركاب، بدءا من صباح غدٍ الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، مشيرة إلى الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بـ5 محطات وهى «مصر برمسيس - الجيزة - الإسكندرية - سيدي جابر - دمنهور»، لمواجهة ظاهرة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

تعديل مواعيد 4 قطارات بخط بنها منوف لخدمة الركاب

وقالت السكة الحديد، في بيان صحفي، إنه سيتم تعديل مواعيد 4 قطارات بخط بنها منوف لخدمة الركاب، لافتة إلى أن جميع القطارات العاملة على كافة الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، تقل ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميا، موضحة أنه تم تخصيص مفتشين بالبوابات الإلكترونية لاطلاع الركاب على كيفية العبور منها، وجاءت تعديلات مواعيد القطارات كالتالي:

1- تعديل موعد قطار رقم 606 ركاب «منوف - بنها» ليقوم الساعة 05.35 بدلاً من الساعة 05.50 ويصل بنها الساعة 06.25 طبقا للجدول المرفق.

2- تعديل موعد قطار رقم 605 ركاب «بنها - منوف» ليقوم الساعة 05.40 بدلاً من الساعة 05.55 ويصل منوف الساعة 06.30 طبقا للجدول المرفق.

3- تعديل موعد قطار رقم 604 ركاب «منوف - بنها» ليقوم الساعة 04.40 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل بنها الساعة 05.30 طبقا للجدول المرفق.

4- تعديل موعد قطار رقم 603 ركاب «بنها - منوف» ليقوم الساعة 04.35 بدلاً من الساعة 04.50 ويصل منوف الساعة 05.25 طبقا للجدول المرفق.

إجراءات صارمة لمواجهة متحور أوميكرون

وأوضحت السكة الحديد، أنها تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الصارمة، لمواجهة متحور أوميكرون، لحماية الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا.

وزير النقل: البوابات الإلكترونية تحد من ظاهرة التهرب

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات، موضحا أن البوابات الإلكترونية، التي تم تركيبها في بعض محطات السكة الحديد، ستقضي على ظاهرة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.