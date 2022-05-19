محافظ الشرقية يُتابع الاستعدادات النهائية لمهرجان «تل بسطا» الغنائي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة استعدت لإستقبال ضيوف الدورة الأولى لمهرجان «تل بسطا للموسيقى والغناء»، الذي تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، وذلك في منطقة تل بسطا الأثرية بمدينة الزقازيق، على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الجاري، ويضم 6 عروض فنية متنوعة، مشيراً إلى انتهاء أعمال التجهيز الجارية بالمنطقة، لاستقبال هذا الحدث الثقافي والفني الكبير، الذي ينطلق لأول مرة بمحافظة الشرقية.

استغلال كل الإمكانيات المتاحة لنجاح المهرجان

ومن جانبه، أوضح وجيه حلمي، مدير إدارة العلاقات العامة بالديوان العام والمشرف العام على لجنة تنظيم المهرجان بالمحافظة، أنه تم استغلال كل الإمكانيات المتاحة لنجاح مهرجان «تل بسطا للموسيقى والغناء»، ليخرج المهرجان بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

وتابع أن رئاسة مركز الزقازيق وأجهزة أحياء مدينة الزقازيق انتهت من أعمال النظافة بمداخل المدينة، وإزالة تراكمات القمامة على جانبي الطرق، وإعادة طلاء الأرصفة، وإعادة تخطيط مداخل المدينة، وتهذيب الأشجار، ومراجعة أعمدة الإنارة، وتهيئة الشوارع، التي تشهد تنفيذ أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي، أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة لاستقبال ضيوف مهرجان «تل بسطا» الثقافي.

توفير الدعم اللوجستي لإقامة المهرجان

ومن جانبها، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بتوفير الدعم اللوجيستى لإقامة مهرجان «تل بسطا للموسيقى والغناء»، عن طريق تهيئة المنطقة الأثرية، بإزالة كل المخلفات وصيانة الإنارة، وتوفير شاشات لعرض فعاليات المهرجان أمام الحضور.

كما قامت إدارة التراث الحضاري بالديوان العام بتركيب البانرات ووسائل الدعاية الخاصة بالمهرجان، في عدد من الميادين، تشمل «التحرير - الأحرار - الزراعة – الجامعة - المحافظة - موقف المنصورة – المبرة – الصاغة – القومية - صلاح سالم»، بالإضافة إلى «نفق أبو حسين»، ومداخل الزقازيق باتجاه منيا القمح وبلبيس، بالإضافة إلى توفير عدد 2 محول كهرباء لأعمال الإنارة في المهرجان، فضلاً عن توفير عدد 2 سيارة إسعاف متواجدة في منطقة «تل بسطا» بصفة مستمرة، أثناء فترة الإعداد والتجهيز وأثناء المهرجان.

وقامت إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة الشرقية بتجهيز المسرح والفراشة للضيوف، بالإضافة إلى تكوين فريق عمل لاستقبال ومرافقة الضيوف من كبار الزوار والوزراء والإعلاميين والجمهور، وتسكينهم بأماكنهم قبل بدء فاعليات المهرجان.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مهرجان «تل بسطا للموسيقى والغناء» يهدف للحفاظ على الثقافة والهوية المصرية، والارتقاء بالذوق العام، وتقديم ألوان فنية هادفة وجادة، تنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وتحافظ على الأمن الثقافي المصري، إضافة إلى رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، مطالباً جمهور الشرقية بالمساهمة في هذا الحدث التاريخي، من خلال المحافظة على نظافة المدينة، وإلقاء المخلفات بأماكنها، ومتابعة الحدث من خلال الشاشات المخصصة لذلك، لظهور المهرجان والمحافظة بمظهر لائق أمام زائريها طوال فترة المهرجان.