في ذكرى رحيله الأولى.. مهنة تركها سمير غانم وقدمتها زوجته بعملين فنيين

الكثير من جمهور الفنان الراحل سمير غانم، قد لا يعرفوا أنه كان يستعد لأن يبدأ حياته العملية بالدراسة في كلية الشرطة، حتى يصبح ضابطا مثل والده، عندما جاء إلى القاهرة قادما من قرية «عرب الأطاولة» بمحافظة أسيوط، التي ولد بها، إذ كان ضابط السرية لدى «غانم» في كلية الشرطة، هو الفنان الراحل صلاح ذو الفقار؛ الذي كان يحمل رتبة نقيب حينها، وكان «غانم» شديد الإعجاب به، ويعتبره مثله الأعلى رغم صرامته وانضباطه، بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة له.

بداية سمير غانم الفنية

مساحة حب كبيرة تركها سمير غانم ودلال عبد العزيز لجمهورهما، لم يبددها الموت الذي غيّبهما عن عالمنا العام الماضي بفارق ثلاثة أشهر عن بعضهما، إذ رحل أسطورة الكوميديا في 20 مايو 2022، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ولحقت به زوجته وحبيبته الفنانة دلال عبدالعزيز عقب أشهر، إثر إصابتها بالفيروس نفسه، مفارقات كثيرة شهدها الثنائي ليس فقط في تفاصيل وفاتهما وإنما أيضا في مسيرة حياتهما.

كان للقدر كلمته في حياة نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، إذ درس في كلية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، بعدما رسب في كلية الشرطة عامين متتاليين، ومن الإسكندرية بدأت تتشكل ملامح مسيرته الفنية.

من العاصمة، برزت موهبة «غانم» بعد أن حصل على بكالريوس الزراعة، إذ التحق بفرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي شكلها مع جورج سيدهم والضيف أحمد، ولمع نجم سمير غانم حينها، وتحديدا في مسرحية «طبيخ الملائكة» عام 1964، التي كانت بمثابة ميلادا فنيا كبيرا للفنان المصري الراحل.

دلال عبد العزيز ودور ضابط الشرطة

«ضابط الشرطة»، هي المهنة التي تركها الراحل سمير غانم من أجل الفن، إذ شاء القدر أن تجسد تلك الشخصية زوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في أحد أعمالها الفنية الذي يحمل اسم «البوليس النسائي»، وهو فيلم مصري من إنتاج عام 1988، بطولة إلهام شاهين وهالة صدقي ودلال عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات هن «فوزية وسامية ونادية» كل حلمهن الالتحاق بكلية الشرطة، ويؤكدن جدارة المرأة فى هذا المجال، إذ تلتحق إحداهن بإدارة المباحث العامة وتتولى التحقيق فى قضية سرقة الآثار، فى حين تلتحق الأخرى بإدارة الجوازات وتكشف عن عصابة كبيرة لتهريب المخدرات، بينما التحقت الفنانة دلال عبد العزيز في أحداث الفيلم بشرطة الأحداث وتتولى البحث فى إحدى قضايا أطفال الأحداث.

كما جسَّدت دلال عبدالعزيز دور ضابط شرطة أيضا في مسلسل «الصبر في الملاحات» عام 1996.