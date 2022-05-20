ضبط ربع طن لحوم ودجاج فاسد خلال حملات رقابية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية «مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية»، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن.

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة وضبط 269 كجم لحوم ودجاج مخالفة، وبيانها كالآتي: 40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و200 كجم لحوم مجمدة، و15 كجم دجاج مجهولة المصدر، و14 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات، وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين، من كافة الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.