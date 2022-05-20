قصر السينما ينعى الفنان سمير صبري

نعى قصر ثقافة السينما الفنان سمير صبري الذي وافته المنية قبل قليل، ونشرت الصفحة الرسمية لقصر ثقافة السينما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نعيها للفنان الكبير.

وأضاف المنشور: «بمزيد من الحزن والأسي تنعى الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بها النجم الكبير سمير صبري الذي وافته المنية منذ قليل.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

بوسي شلبي تنشر خبر وفاة الفنان سمير صبري

وتوفي صباح اليوم الفنان القدير سمير صبري، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، إذ عانى من مشاكل في القلب، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل عودته إلى منزله.

وأعلن خبر الوفاة الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت صورة له عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، معلقة: «البقاء لله».

وتواصلت «الوطن» مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي أكد خبر الوفاة قائلًا: «توفي سمير صبري البقاء لله».