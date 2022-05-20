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محمود مسلم

عاجل.. وفاة الفنان سمير صبري بعد صراع مع المرض

كتب:

وداد خميس
12:19 م | الجمعة 20 مايو 2022
الفنان سمير صبري

الفنان سمير صبري

توفي صباح اليوم الفنان القدير سمير صبري، بعد صراع مع المرض الفترة الماضية، إذ عانى من مشاكل في القلب، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل خروجه منه الأيام الماضية، وعودته إلى منزله.

وأعلن خبر الوفاة الإعلامية بوسي شلبي التي نشرت صورة له عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، معلقة: «البقاء لله».

وتواصلت «الوطن» مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، الذي أكد خبر الوفاة قائلًا: «توفي سمير صبري البقاء لله».

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بقلم وداد خميس