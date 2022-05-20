من 8 أيام.. تفاصيل آخر حلقة سجلها سمير صبري قبل وفاته

توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبري عن 85 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن أثرى الحياة الفنية والثقافية بمئات الأعمال الفنية الخالدة.

سمير صبري توفى عن عمر ناهز 85 عامًا

سمير صبري حتى يوم رحيله عمل على تقديم عمله، وظل يسجل حلقات برنامجه الإذاعي «ذكرياتي»، وكانت آخر حلقة سجلها يوم 12 مايو الجاري، مع نجمة الأوبرا العالمية فرح الديباني، في الإسكندرية.

فرح الديباني تخطف أنظار العالم وكانت فرح الديباني، حظيت بإشادات واسعة، بعدما غنت مؤخرًا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمام حشد كبير، وصل لمائة ألف مدعو من الضيوف تحت برج إيفل أمام المسلة المصرية في باريس.

سمير صبري يسجل آخر حلقاته الاذاعية في الإسكندرية

فرح الديباني تروي خلال حلقتها في برنامج «ذكرياتي» مع الفنان سمير صبري، كواليس تكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تكشف عن شعورها بعد غنائها «وحياة قلبي وأفراحه» أمام 30 رئيس دولة في مقر منظمة اليونيسكو بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائها.

يذكر أن حلقه فرح الديباني، للفنان سمير صبري، ستذاع على موجات إذاعة الأغاني يوم الثلاثاء المُقبل 17 مايو في تمام الساعة الرابعة عصرًا، والبرنامج من إخراج محمد تركي.

وخرج الفنان سمير صبري، من المستشفى منذ أيام، وذلك بعد تحسن حالته الصحية بشكلٍ كبير، إذ خضع للعلاج لعدة أسابيع متتالية.

وكان من المُفترض إجراء سمير صبري عملية في أقرب فرصة، إلا أن الفريق الطبي، رأى أنّ العملية تمثل خطورة على حياته، بينما تحسنت حالته الصحية كثيرًا، سواء بدنيًا أو نفسيًا أو ذهنيًا، أو حتى طريقة كلامه وصوته وحركته.