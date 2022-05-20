نبيلة عبيد تنعى سمير صبري: «لتبقى في وجدان كل محبيك»

نعت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الفنان سمير صبري.

وكتبت الفنانة نبيلة عبيد قائلة: «ترحل الروح نعم، وتسافر، ولكن الحب يبقى.. وأنت كنت الحب والوفاء وشعلة من الإخلاص والإنسانية، وكتلة فنية تذوب في كل ما قدمته من أعمال فنية لتبقى في وجدان كل محبيك، سمير صبري الأخ والصديق والزميل الكبير تركتنا وسافرت إلى الله فإلى رحمته تعالى وهو خير الراحمين، البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة سمير صبري

ورحل عن عالمنا منذ قليل الفنان سمير صبري بعد معاناة مع مشاكل في القلب دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وكان من المفترض أن يجري جراحة قلب مفتوح الفترة الماضية، ولكن الأطباء منعوه عنها بسبب أن حالته الصحية لا تتحمل ذلك، حتى خرج من المستشفى الأيام الماضية واستكمل العلاج في منزله، حتى وفاته صباح اليوم أثناء وجوده في أحد الفنادق في القاهرة.