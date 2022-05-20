إسعاد يونس تنعى سمير صبري: يا وجع قلبي

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان القدير سمير صبري، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ85 عامًا، وحرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على نعيه وتقديم العزاء لأسرته.

ونشرت الفنانة القديرة إسعاد يونس صورة تجمعها بالفنان الراحل عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «يا مراري يا مه، يا وجع قلبي يانا، سمير في رحاب الرحمن».

هند صبري تنعى الفنان سمير صبري

بينما شاركت الفنانة هند صبري صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «فقد الفن العربي والمصري فنانًا متعدد المواهب جمع بين التمثيل والغناء والاستعراض وتقديم البرامج. استطاع بفضل إصراره وتطوره أن يظل وعلى مدار أكثر من 60 عامًا نجمًا كبيرًا.. رحم الله الفنان سمير صبري».

كما كتبت الفنانة مايا دياب عبر حسابها بموقع «تويتر»، قائلة: «خبر حزين جدًا وجع قلبي وفاة سمير صبري الكبير المحبوب من كل الناس والفنانين الله يرحمه ويصبر أهله».

الفترة الأخيرة في حياة سمير صبري

عانى الفنان سمير صبري الفترة الماضية من مشاكل في القلب دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وكان من المفترض أن يُجري جراحة قلب مفتوح الفترة الماضية، ولكن الأطباء منعوه عنها بسبب أن حالته الصحية لا تتحمل ذلك، حتى خرج من المستشفى الأيام الماضية واستكمل العلاج في منزله، حتى وفاته صباح اليوم أثناء وجوده في أحد الفنادق في القاهرة.

وحرص عدد كبير جدًا من الفنانين على زيارته أثناء وجوده في المستشفى، منهم الفنانة دنيا سمير غانم، عمرو الليثي، فيفي عبده، إلهام شاهين، ميريت الحريري، والمخرج خالد جلال، والمذيعة بوسي شلبي.