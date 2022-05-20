زيادة الإنتاج تدفع بأسعار الكاكاو إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر

انخفضت العقود الآجلة للكاكاو إلى أقل من 2430 دولارًا للطن في مايو، وهو أدنى مستوى في أكثر من 5 أشهر وسط توقعات بزيادة الإنتاج بين أكبر المنتجين.

تحسن توقعات الإمدادات في ساحل العاج

أدت زيادة هطول الأمطار في مناطق النمو في ساحل العاج إلى تحسين التوقعات بالنسبة للمحصول المتوسط ​​في أكبر منتج في العالم، كما أبلغ المزارعون من غانا عن ظروف زراعة مواتية. في غضون ذلك، تتبع الضغط الهبوطي في الأسعار أيضًا انخفاض الطلب العالمي، وسط تصاعد التضخم ومخاوف الركود.

توريد كميات كبيرة من جانب المزراعين

وقام المزارعون في ساحل العاج، بتوريد، نحو 2.06 مليون طن من الكاكاو إلى الموانئ في الفترة من 1 أكتوبر إلى 8 مايو الجاري، دون تغيير تقريبًا عن 2.07 مليون طن العام الماضي، مما زاد الضغط على الأسعار مخاوف من ضعف الطلب بعد أن أبلغت كل من رابطة صناعة الحلويات في أمريكا الشمالية ورابطة الكاكاو في آسيا عن انخفاض في طحن الكاكاو في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع نسبة طحنة الكاكاو الأوروبي

في الوقت ذاته، ارتفعت نسبة طحن الكاكاو الأوروبي بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 373.498 طنًا، وهو أكبر عدد منذ أكثر من عقد.

أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق

تاريخياً، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولارا للطن في يوليو من عام 1977، وتتوقع مؤسسة "تريدينج إيكونوميكس" أن يتم تداول الكاكاو عند 2537.63 دولار طن متري بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم تداوله عند 2708.70 في غضون 12 شهرًا.

ويتم تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن، وفي الوقت الذي تعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا، تتعامل بورصة لندن على الكاكاو وفقا لإمدادات إفريقيا.