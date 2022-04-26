أسعار الكاكاو تتراجع لأدنى مستوى خلال 4 أشهر.. 2560 دولارا للطن المتري

تراجعت عقود الكاكاو الآجلة إلى نحو 2400 دولار للطن، وهو أدنى مستوى خلال ما يقرب من أربعة أشهر بسبب مخاوف بشأن تراجع الطلب ووسط توقعات بارتفاع الإمدادات.

إنخفاض الإنتاج في أمريكا

وأفاد اتحاد صناعة الحلويات في أمريكا الشمالية أن مطاحن الكاكاو في أمريكا الشمالية، انخفض إنتاجها إلى 114.694 طنًا في الربع الأول من العام، بانخفاض 2.77% عن نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع طفيف في الإنتاج الأفريقي

في الوقت نفسه، صدرت ساحل العاج، أكبر منتج في العالم، خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 24 أبريل، كميات بزيادة 1% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفعت صادرات نيجيريا في فبراير بنسبة 148% على أساس سنوي إلى 27.6 ألف طن، وعلاوة على ذلك، ارتفعت المخزونات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر عند 5.06 مليون كيس.

توقعات بزيادة الأسعار بحلول يونيو

على صعيد تاريخي، وصل سعر الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولارا في يوليو من عام 1977، وسط توقعات أن يتم تداول الكاكاو عند 2560.38 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع في يونيو 2022، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من منصة Trading Economics على أن يتم التداول عند 2730.79 للطن في غضون 12 شهرًا.

يجري تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية «نايمكس»، وبورصة إنتركونتيننتال «ICE»، في لندن، ويعتمد تسعير الكاكاو في نيويورك على سوق جنوب آسيا وفي لندن اعتماداً على الإنتاج الأفريقي.

يذكر أن أكبر منتجي الكاكاو هما ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، إلى جانب المنتجين الرئيسيين: «إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل، ورغم أن الكاكاو يعتبر أحد أصغر أسواق السلع الخفيفة في العالم، إلا أن له آثارًا عالمية على منتجي الأغذية والحلوى، وكذلك تجارة التجزئة».