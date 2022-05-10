أسعار الكاكاو تواصل التراجع وسط توقعات بالزيادة في يونيو

انخفضت العقود الآجلة للكاكاو إلى أقل من 2500 دولار للطن، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، متأثرةً بقوة الدولار وعلامات وفرة الإمدادات من مناطق الإنتاج الرئيسية.

إنتاج ساحل العاج

أرسل المزارعون في ساحل العاج، أكبر منتج للمحصول عالمياً، إجمالي 2.06 مليون طن متري من الكاكاو إلى موانئ ساحل العاج في الفترة من 1 أكتوبر إلى 8 مايو الجاري، دون تغيير تقريبًا عن 2.07 مليون طن متري العام الماضي، مما زاد الضغط على الأسعار مخاوف من ضعف الطلب بعد أن أبلغت كل من رابطة صناعة الحلويات في أمريكا الشمالية ورابطة الكاكاو في آسيا عن انخفاض في طحن الكاكاو في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع نسبة الطحن

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة طحن الكاكاو الأوروبي بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى 373.498 طنًا، وهو أكبر عدد منذ أكثر من عقد.

توقعات بارتفاع أسعار الكاكاو

على صعيد تاريخي، وصل سعر طن الكاكاو عالمياً إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5379 دولارًا في يوليو من عام 1977، وسط توقعات أن يتم تداول الكاكاو عند 2555.25 دولار أمريكي للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين منمزود البيانات الاقتصادية تريدنج إيكونوميكس، بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات على أنه سيتم التداول عند 2728.50 دولار في غضون 12 شهرًا.

يجرى تداول الكاكاو في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) وبورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن، وفي حين تعتمد الأسعار في نيويورك على سوق جنوب آسيا، تعتمد بورصة لندن على الكاكاو من إفريقيا.

قائمة المنتجين العالميين

تضم قائمة أكبر منتجي الكاكاو العالميين ساحل العاج وغانا اللذان يمثلان معًا أكثر من 60% من الإنتاج العالمي، بينما من المنتجين الرئيسيين الآخرين دول: إندونيسيا ونيجيريا والكاميرون والإكوادور والبرازيل.

ورغم أن الكاكاو يعد أحد أصغر أسواق السلع الخفيفة في العالم، إلا أن له آثارًا عالمية على منتجي الأغذية والحلوى، وتجارة التجزئة.