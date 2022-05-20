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إقامة صلاة الجنازة على سمير صبري بمسجد الشرطة والدفن بالمنارة في الإسكندرية

كتب:

أبانوب رجائي
01:36 م | الجمعة 20 مايو 2022
سمير صبري

سمير صبري

استقرت أسرة الفنان سمير صبري، على تشيع جثمان الراحل، غدا، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لصعوبة الانتهاء من الإجراءات، اليوم الجمعة.

الدفن في محافظة الإسكندرية غدا السبت

كما قررت الأسرة أن يكون الدفن في مدينة الإسكندرية، المدينة التي ولد فيها الفنان الراحل.

تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

يذكر أن الفنان سمير صبري كان قد رحل عن دنيانا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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بقلم أبانوب رجائي