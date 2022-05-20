«كان يستعد لمهرجان فني».. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سمير صبري

كشف الناقد الفني الكبير أحمد النجار تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة الفنان الراحل سمير صبري، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كان يجلس رفقته، أمس الخميس، من أجل التحضير لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية.

أحمد النجار: سمير صبري أصر أن يكتب بخط يده اسمينا

دوّن الكاتب والناقد أحمد النجار، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، تفاصيل الساعات الأخيرة للفنان سمير صبري: «منذ ساعات قليلة وتحديدًا حتى العاشرة من مساء أمس الخميس كنت والصديق الأستاذ قدري الحجار برفقة الفنان الكبير سمير صبري بفندق الماريوت نضع اللمسات الأخيرة لملف مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية الذي سنناقشه يوم الاثنين المقبل أمام اللجنة النوعية للمهرجان وكان اسمي واسم قدري خارج الملف رغم إشرافنا على كل التفاصيل الخاصة به وأصر سمير صبري على أن يكتب بخط يده اسمينا وتواعدنا على اللقاء مرة أخرى مساء السبت المقبل والذهاب معًا يوم الاثنين للقاء اللجنة».

أحمد النجار لـ سمير صبري:قلت له دي ورقة للتاريخ

وتابع «النجار»، في منشوره: «وكان الأستاذ يتمتع بصحة جيدة وذهن حاضر كما عهدناه.. حتى أنني طلبت من الأستاذ قدري الاحتفاظ بورقة التعديلات بخط يد الأستاذ سمير وقلت له دي ورقة للتاريخ ولم أعلم أنه كان الوداع الأخير للأستاذ».

كما أبدى بالغ حزنه لرحيل الفنان اليوم بصورة مفاجئة بعد لقائهم أمس: «برحيل الأستاذ سمير صبري فقدت معلمًا كنت أحظى وأستمتع بالحديث معه وأقلب معه خزينة وصندوق ذكرياته الجميلة.. رحمك الله قدر ما أسعدتنا بصداقتك وعلمك الغزير ورقيك الذي لا مثيل له».

يُذكر أن سمير صبري رحل عن دنيانا، اليوم منذ قليل، عن عمر ناهز 85 عامًا.