نجوم الفن والإعلام ينعون سمير صبري: فقدنا فنانا كبيرا

بمجرد إعلان خبر وفاة الفنان سمير صبري، تحولت صفحات نجوم الفن والإعلام عبر السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للفنان الراحل.

وحرصت الفنانة فيفي عبده على نعي الفنان سمير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله الفنان القدير والأخ وصديق العمر سمير صبري، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبرنا ويصبر كل اللي بيحبوه، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

أما الفنان أحمد العوضي نعاه قائلا: «وفاة سمير صبري إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمه».

وقال الإعلامي رامي رضوان: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير سمير صبري ولأنفسنا في فقدان نجم كبير بحجمه».

وقالت الإعلامية آيات أباظة: «البقاء لله الإعلامي والفنان الكبير سمير صبري، كان ليا لقاء معاه اتعلمت منه حاجات كتير، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكتبت الفنانة نادية مصطفى: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى عن نفسي وعن نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة أنعى رحيل الفنان والغالى سمير صبرى رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. خالص التعازي لأسرته ومحبيه».