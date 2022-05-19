قطار يصطدم بدراجة نارية في المنوفية.. حاول المرور من مكان غير مخصص للعبور

شهدت مدينة أشمون بالمنوفية، حادث اصطدام قطار بدراجة نارية وإصابة سائقه بإصابات، لمحاولة مروره من مكان غير مخصص للعبور في مركز أشمون، وعلى الفور تم نقل سائق الدراجة النارية إلى المستشفى في حالة خطيرة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إصابة سائق بكسر ونزيف داخلي ونقله إلى المستشفى

بالانتقال والفحص، تبين أن القطار رقم 548 القادم من طنطا متجهًا إلى للقاهرة، اصطدم بدراجة نارية بعد محاولة سائق الدراجة البالغ من العمر 17 عامًا، المرور من مكان غير مرخص للعبور، ما أدي إلى إصابته بكسور ونزيف داخلي، وتم استدعاء شهود عيان وسؤال سائق القطار، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة شخص بإصابات خطيرة بعد مروره بدراجة نارية من مكان غير مخصص للعبور على شريط السكك الحديدية، ما أدى إلى اصطدام القطار به، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الحالة الصحية لمصابي حادث شبراباص شبين الكوم

على صعيد آخر، كشف مصدر طبي في المنوفية، تفاصيل إصابة 5 أشخاص في حادث مروري إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخري أجرة على طريق شبراباص شبين الكوم، موضحًا أن الإصابات عبارة عن كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى اشتباه في وجود نزيف داخلي عند بعض المصابين، مؤكدًا أن الضحايا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة.