السكة الحديد لـ«قائدي المركبات»: تخليكم عن قواعد المرور يتسبب في كوارث

حذّرت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم، قائدي وسائقي المركبات والمواطنين من عدم الالتزام بتعليمات المرور خلال عبور شريط القضبان، ما يتسبب في عواقب وخيمة ووقوع العديد من الكوارث، ويعرض حياة الكثيرين للخطر، موضحة أنّ التزام الجميع بتعليمات المرور سيعمل على تفادي حوادث القطارات، وعدم تأخر حركة مسير القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري.

«السكة الحديد» تحذّر سائقي المركبات

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنّ عدم التزام قائدي المركبات المختلفة بالسرعة المقررة خلال الدخول على المزلقانات، يتسبب في نتائج وخيمة وكوارث، ومنها اقتحام بوابات المزلقانات مع حدوث تلفيات، إلى جانب حوادث القطارات التي تعرض حياتهم للخطر، مشيرة إلى أنّها تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظوماتها الأساسية لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، حيث تقل يوميا نحو مليون و100 ألف راكب.

عدم التزام قائدي المركبات يؤدي إلى حوادث القطارات

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنّ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خطة شاملة بتكلفة 200 مليار جنيه، لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، ورفع كفاءة وتحسين المحطات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، موضحا أنّ عدم التزام سائقي المركبات بالقواعد المحددة للمرور، يؤدي إلى حوادث.

ننفذ إجراءات صارمة ضد كورونا

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ الهيئة تنفذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، مؤكدا أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي قائد مركبة لا يلتزم بتعليمات المرور على شريط القضبان.