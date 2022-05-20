روسيا تقرر قطع الغاز عن فنلندا.. وهلسنكي ترد: مستعدون لهذه اللحظة

قالت شركة الغاز التي تديرها الدولة في فنلندا، في بيان نقلته صحيفة جارديان البريطانية إن روسيا قررت وقف الغاز إلى فنلندا المجاورة عبر شركة ميكا، وهو تطور يأتي في وقت تشهد العلاقات بين موسكو وفنلندا خلافات غير مسبوقة على خلفية مساعي الدولة مع السويد للانضمام إلى حلف الناتو.

وأشارت جارديان إلى رفض الشركة أن تدفع لشركة جازبروم الروسية بالروبل كما طلبت موسكو من الدول الأوروبية القيام به، وذلك ضمن أحدث تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.

روسيا تقطع الغاز عن فنلندا غدا السبت عبر شركة جاسوم

وبعد ظهر اليوم أبلغت شركة غازبروم أن إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب عقد توريد سيتم قطعها غدا السبت، وأكدت جازبروم أنها ستواصل توريد الغاز للعملاء من مصادر أخرى عبر خط أنابيب ثان.

ووصف ويلجانين جاسوم الرئيس التنفيذي لشركة ميكا الخبر بأنه مؤسف وسعى إلى طمأنة الزبائن بشأن توافر ما يكفي من الغاز في الأشهر المقبلة.

وقال إنه تم الإعداد بعناية لهذا الوضع ولن يكون هناك انقطاع في شبكة نقل الغاز، وتابع: «ونحن سوف نكون قادرين على توفير الغاز لجميع عملائنا في الأشهر المقبلة».

وزير الدفاع الروسي: ما يقرب من 2000 جندي أوكراني استسلموا الآن في آزوفستال

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن ما يقرب من 2000 جندي أوكراني كانوا محصنين في مصنع الصلب في ماريوبول آزوفستال قد استسلموا حتى الآن، وفقًا لتقارير من وكالة أنباء تاس.

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من عدد المقاتلين الذين استسلموا، وفق صحيفة جارديان، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، إنها بصدد عملية تسجيل الفارين من آزوفستال وأدخلوا سجون روسية كأسرى حرب.

وتخشى كثير من التقارير أن تتحول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة.