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محمد صبحي يكشف الجوانب الإنسانية لسمير صبري: خفف آلام كثيرين

كتب:

ياسمين محمود
02:50 م | الجمعة 20 مايو 2022
سمير صبري

سمير صبري

كشف الفنان محمد صبحي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الجوانب الإنسانية في حياة الفنان الراحل سمير صبري. 

وكتب محمد صبحي قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحل الفنان والإعلامي والصديق سمير صبري، رحل بعد معاناة المرض وهو الذي خفف الآلام عن كثيرين حوله، كان يسارع لمساعدة زملائه، وأي أحد محتاج العون بكل الطرق، كان إنسان قبل الفنان».

وأضاف محمد صبحي: «هو دائرة معارف موثقة لتاريخ الفن والفنانين، وداعًا سمير صبري، ولكن ستظل بسيرتك الطيبة، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنك فسيح جناته ولأسرته والاسرة الفنية والإعلامية ولشعب مصر»، داعيًا بالصبر والسلوان لجميع محبيه.

وفاة سمير صبري

وتوفى، صباح اليوم، الفنان القدير سمير صبري، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، إذ عانى من مشاكل في القلب، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل عودته إلى منزله.

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