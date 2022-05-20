مصدر: أسرة سمير صبري تنتظر قرار النيابة لنقل الجثمان لثلاجة مستشفى العجوزة

قال مصدر في الفندق الذي توفى فيه الفنان سمير صبري، منذ قليل، إن أسرة الفنان الراحل تنتظر قرارا من النيابة من أجل نقل جثمان الفنان الراحل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى العجوزة.

سمير صبري توفى عن عمر ناهز 85 عاما

أشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم يتم صدور قرار النيابة وعلى إثره سيظل الجثمان في الفندق حتى صدور القرار.

من المقرر أن تشيع جنازة الفنان الراحل، غدا السبت، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم دفن الجثمان في مدافن أسرته بمحافظة الإسكندرية.

سمير صبري سجل آخر حلقاته من برنامج ذكرياتي

يذكر أن الفنان الكبير كان قد رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وقبل وفاته بأيام كان قد سجل آخر حلقات برنامجه الإذاعي ذكرياتي مع الفنانة العالمية فرح الديباني.