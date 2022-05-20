محمود عبدالشكور يكشف نصيحة البابا شنودة للراحل سمير صبري

نعى الناقد الفني محمود عبدالشكور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الفنان الراحل سمير صبري، وكشف عن النصيحة التي أعطاها البابا شنودة للفنان سمير صبري.

وكتب محمود عبدالشكور قائلاً: «ربنا يرحمه.. كان فعلاً خيّرا ونبيلاً.. من أجمل أجزاء كتاب (حكايات العمر كله) الصادر عن الدار المصرية اللبنانية للفنان الراحل سمير صبري تلخيصه لفلسفته في الحياة التي تتركز في أن يكون مفيدًا، وأن يُسعد الناس، وألا يهدم الآخرين أو يحبطهم أو يكسرهم».

وأضاف عبدالشكور: «أحد أساتذته الإنجليز في فيكتوريا كوليج كان يقول لطلبته إنه يسأل نفسه كل يوم قبل أن ينام، هل أسعدت إنسانا خلال هذا اليوم؟ وكم شخصًا أسعدته؟».

وأضاف: «أما البابا شنودة فقد نصح سمير صبري بأن يبتعد عن بتوع الـphd، فاعتقد سمير أنه يقصد أولئك الذين يحملون شهادة الدكتوراه، ولكن البابا الحكيم كان يقصد الحروف المختصرة لعبارة "pull him down"، أي اهدم الآخرين ودمرهم، انتقص منهم، واسحبهم للأسفل، إنهم أصحاب الطاقة السلبية، وأعداء النجاح والناجحين، هؤلاء لا يجب أن تكون مثلهم، بل ينبغي ألا تعرفهم أصلاً».

واختتم عبدالشكور قائلاً: «فلسفة عظيمة وبسيطة وعميقة للغاية. ربنا يجعلنا نسعد ولو شخصًا واحدًا كل يوم. وربنا ما يجعلنا أبدًا من بتوع الـphd».