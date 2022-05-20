داليا البحيري ورحيل الصديقين.. نعت سمير صبري وأحيت ذكرى وفاة «غانم»

حرصت الفنانة داليا البحيري على نعي الفنان الراحل سمير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، كما أحيت الذكرى الأولى لوفاة الفنان سمير غانم.

داليا البحيري تنعى سمير صبري

وكتبت داليا البحيري: «مع السلامة يا سمسم.. حزينة جدا اني ملحقتش اشوفك ورحل الوسيم خُلقًا وخلقةً رحل المثقف رحل المهذب الراقي المشرف، رحل الصديق الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري ويشاء الله عز وجل انه يرحل في نفس يوم الذكرى السنوية الأولى للفنان الكبير سمير غانم، ورحل السميران ربنا يتغمدهم برحمته الواسعة يارب أسألكم الدعاء والفاتحة».

داليا البحيري تحيي ذكرى وفاة سمير غانم

كما أحيت منذ ساعات الفنانة داليا البحيري الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنان سمير غانم وكتبت: «الذكرى السنوية الأولى لأرقي وألطف من عرفت الفنان الكبير سمير غانم فاللهم يا لطيف يا رحيم ارحمه برحمتك الواسعة كما كان رحيما ولطيفا، اسألكم الدعاء».

شقيق سمير غانم: اتفقوا على ميعاد يتقابلوا فيه

فيما قال شقيق سمير غانم عن رحيل سمير صبري في نفس اليوم: «اتفقوا على ميعاد يتقابلوا فيه، كأن سمير صبري وسمير غانم متفقين على ميعاد علشان يتقابلوا فيه، دي حاجة كويسة، أنا واثق إنه هيكون في مكان كويس وهيقابل حبيبه سمير غانم».

وأضاف لـ«الوطن»: «ربنا يرحم سمير صبري يارب ويسكنه فسيح جناته، سمير صبري كان تاريخ وأسطورة من أساطير الفن وقدملنا أعمال كتير مميزة وكلنا حبيناها».

كان الفنان سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا يوم الجمعة الموافق 20 مايو عام 2021، وفي الذكرى السنوية الأولى له يرحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير صبري.