أسعار الخضروات اليوم السبت 21-5-2022 في الأسواق المحلية

تحتوي الخضروات على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاجها الجسم، فاتباع نظام غذائي غني بالخضراوات قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسرطان والعديد من الأمراض الأخرى الخطيرة على الجسم.

كما أن تناول الخضروات يساعد على حماية الجسم من زيادة الوزن حيث أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، كما أنها م صدر غني بالألياف فهي من أهم العناصر الواجب توافرها في أي نظام غذائي، وتحتوي الخضروات على فيتامنيات مختلفة أبرزها فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، والحديد والبوتاسيوم.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت الموافق 21 مايو الحالي وهي خدمة يومية تقدمها «الوطن» لقرائها، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو البصل الأبيض 4 جنيهات في الأسواق، أما الفلفل الألوان وصل سعره 20 جنيها، وسجلت الطماطم بين 10 و13 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر البطاطس بين 3 جنيهات حتى 5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الخيار 5 جنيهات للكيلو الواحد، كما وصل سعر كيلو الليمون 14 جنيها، وتروح سعر البانجان البلدي بين 3 جنيهات حتى 4 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوحت الكوسة سعر بين 4 حتى 5 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجلت الطماطم بين 5.5 حتى 7 جنيهات للكيلو الواحد، وسجلت البطاطس بين 2 حتى 4 جنيهات للكيلو أما الكوسة تراوحت بين 2.25 جنيها حتى 3.75 جنيها للكيلو الواحد، واختلف سعر كيلو الفاصوليا بين 5 حتى 7 جنيهات، كما سجل سعر الباذنجان الرومي بين 1.5 حتى 3 جنيهات للكيلو الواحد.

وسجل الفلفل الرومي بين 2.5 جنيها حتى 5 جنيهات للكيلو الواحد، أما الفلفل الحامي البلدي سجل 4 جنيهات للكيلو الواحد والفلفل الألوان وصل سعره 18 جنيها للكيلو الواحد، في سوق العبور اليوم السبت 21 مايو.