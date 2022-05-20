وزارة الطيران تصدر قرارا جديدا بشأن قواعد تسجيل الطائرات

أصدرت وزارة الطيران المدني القرار رقم 346 لـسنه 2022، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل الطائرات والحقوق والتصرفات التي ترد عليها، بحيث تحتفظ سلطة الطيران المدني المصري بسجل تقيد فيه جميع الطائرات المصرية والتصرفات التي ترد عليها وتشطب منه الطائرات التي تغيرت جنسيتها والطائرات التي فقدت تماما، وكذلك الطائرات الهالكة وغير الصالحة نهائيا للاستعمال ويسمى بالسجل العام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وجاء نص القرار كالتالي: