المخرج مجدي أحمد علي: سمير صبري أرشيف وطني ووفاته خسارة فادحة

نعى المخرج مجدي أحمد علي مخرج فيلم «2 طلعت حرب» الذي شارك فيه الفنان الراحل سمير صبري دون أن يحصل على أجر، مؤكدًا أن وفاته خسارة فادحة للثقافة المصرية: «وأمنية حياتي كانت أن أسجل معه عن التاريخ المصري كله، وليس الثقافي فقط».

شاهد مهم على الأحداث

وأضاف «علي»، في مداخلة هاتفية مع «تلفزيون الوطن»: «كان شاهدًا مهما على أحداث مهمة في التاريخ، وكان يحكي لي أشياءً كثيرة يصعب أن تُدون في الكتب، وفي آخر زيارة في المستشفى طلبت منه الخروج من المستشفى، كان شخصًا محب الحياة ولم أحب أن أضغط عليه».

سمير صبري أرشيف وطني

وتابع: «سمير صبري أرشيف قومي ووطني لأحداث كثيرة شاهد عليه، واختلط بالمواهب الكبرى من أمثال صلاح جاهين وغيره، ولم يتصدَ إلى شيء إلا وأنجز فيه، ولم يدخل مجالًا إلا وكان نجمًا بارزًا فيه، وكان نبله يستحق أن تُفرد له كُتب، ولم يعادِ أحدًا، ورغم ذلك، فإنه اتخذ مواقف قوية وحاسمة من قضايا الوطن، ورغم إن مفيش حد بيكرهه، لكنه مكنش محايد ومايع».