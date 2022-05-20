صفاء أبو السعود: سمير صبري تاريخ من الفن والإنسانية

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان والنجم الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد مسيرة فنية وإعلامية كبيرة.

صفاء أبو السعود: سمير صبري نجم الزمن الجميل

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، في بيان، إن الفنان الكبير سمير صبري، كان يتميز بإنسانيته المتفردة، فكان إنسانا ودودا ومحبا ومحبوبا من الجميع، كما نجح ببراعة في أن يحجز لنفسه مكانا ومكانة عالية كأحد أهم نجوم الزمن الجميل في الفن والإعلام في مصر والعالم العربي.

صفاء أبو السعود: سمير صبري فنان شامل

وأشارت الفنانة صفاء أبو السعود، إلى أن الفنان الكبير سمير صبري، ساهم كفنان شامل في كل ألوان العمل الفني، وقدم مئات الأعمال التي تعد إرثا عظيما سيظل خالدا في ذاكرة السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون وأيضا في مجال الغناء والاستعراض، رحم الله الصديق والأخ الفنان الكبير سمير صبري وألهم أسرته الصبر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير سمير صبري، كانت من خلال فيلم «2 طلعت حرب» مع محمود قابيل وعبير صبري وإخراج مجدي أحمد علي.

يذكر أن الفنان الكبير كان قد رحل عن عالمنا، صباح اليوم، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وقبل وفاته بأيام كان قد سجل آخر حلقات برنامجه الإذاعي ذكرياتي مع الفنانة العالمية فرح الديباني كان قد سجل حلقات البرنامج الاخيرة من مدينة الاسكندرية حيث كان يقيم هناك.