بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيف تحمي طفلك من جدري القرود؟

«جدري القرود» فيروس انتشر الحديث عنه مؤخرا عقب ظهور عدة إصابات بقارتي أوروبا وأمريكا الشمالية، وتعد أكثر الحالات المصابة والحامل الفيروس أفارقة خاصة أن موطن الفيروس الأصلي قارة إفريقيا.

مخاوف إصابة الأطفال بفيروس جدري القرود

ومع الحديث عن جدري القرود كثيرا المخاوف منه خاصة على الأطفال حيث أن أول إصابة بشرية تم تسجيلها لطفل عمره 9 سنوات عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

لذا تستعرض «الوطن» أعراض جدري القرود للأطفال وكيفية الوقاية منه، حيث تخبرنا أمنية محمود عبداللاه، طبيبة أمراض الجلدية والتجميل بمستشفى سوهاج العام، أن فترة حضانة جدري القرود للأطفال «وهي الفترة الفاصلة بين مرحلة الإصابة بالعدوى ومرحلة ظهور أعراضها، ما بين 6 أيام و16 يوما».

مرحلة عدوى جدري القرود للأطفال

وتضيف دكتور أمنية أنه يمكن لدى إصابات الأطفال بفيروس جدري القرود أن يتم تقسيم مرحلة العدوى إلى فترتين هما فترة الغزو «صفر يوم، و5 أيام».

أعراض جدري القرود لدى الأطفال

ومن أعراض الإصابة بفيروس جدري القرود للأطفال الإصابة بحمى وصداع مبرح وتضخّم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات ووهن شديد، حيث تجد الطفل فاقد للطاقة حتى فترة ظهور الطفح الجلدي، وهي مدة تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى.

ويبدأ ظهور الطفح على الوجه في أغلب الأحيان ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويكون لدى الأطفال أشدّ ما يكون على الوجه، في 95% من الحالات، وعلى راحتي اليدين وأخمصي القدمين عند 75%، ويتطوّر الطفح في حوالي 10 أيام من حطاطات بقعية وهي بقع ذات قواعد مسطّحة، إلى حويصلات، نفاطات صغيرة مملوءة بسائل، تحتاج إلى 3 أسابيع لكي تختفي تماما.

وقد تصيب تلك البقع أغشية الفم المخاطية عند الأطفال في 70% من الحالات، والأعضاء التناسلية 30%، وملتحمة العين 20%.

جدري القرود يصيب الغدد الليمفاوية لدى الأطفال بالتضخم

وتوضح دكتور أمنية أن بعض الأطفال يُصابوا بتضخّم وخيم في العقد اللمفاوية قبل ظهور الطفح، وهي سمة تميّز جدري القرود عن سائر الأمراض المماثلة.

ولكن عادةً يكون جدري القرود مرض محدود ذاتياً وتدوم أعراضه لفترة تتراوح بين 14 و21 يوماً، ويُصاب الأطفال بحالاته الشديدة على نحو أكثر شيوعاً بحسب مدى التعرض لفيروسه والوضع الصحي للمريض وشدة المضاعفات الناجمة عنه.

10٪ نسبة وفيات جدري القرود لدى الأطفال

كما أضافت دكتورة أمنية أن معدل الإماتة لحالات جدري القرود يشهد تباينا كبيرا بين الأوبئة، ولكنّ نسبته لا تتجاوز 10% في الحالات الموثقة التي تحدث معظمها فيما بين الأطفال. وعموما فإن الفئات الأصغر سنّاً هي أكثر حساسية على ما يبدو للإصابة بجدري القرود.

تشخيص جدري القرود لدى الأطفال

قالت دكتور أمنية إن تشخيص مرض جدرى القرود للأطفال بشكل نهائي يتم في المختبر حيث يمكن تشخيص عدوى الفيروس بواسطة عدد من الاختبارات المختلفة منهاالمقايسة المناعية الأنزيمية.

وذلك لتشابه اعراضة الظاهرية مع أمراض أخرى مسببة للطفح، مثل الجدري والجدري المائي والحصبة والتهابات الجلد البكتيرية والجرب، وأنواع الحساسيات الناجمة عن الأدوية.

الوقاية من جدري القرود للأطفال

وتختتم دكتور أمنية حديثها عن جدري القرود حول الوقاية منه للأطفال بأنه يجب عدم مخالطة القرود والحيوانات المعرضة للإصابة والحرص من تلامس أماكن الإصابات والاختلاط المباشر للأشخاص المصابة والمحتمل إصابتها وغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار.