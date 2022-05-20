كواليس أغنية «سكر حلوة الدنيا سكر» التي جمعت سمير صبري بشادية: جات صدفة

حالة من الحزن سيطرت على محبي الفنان القدير «سمير صبري» بعد وفاته اليوم عن عمر يناهز الـ85 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض الفترة الماضية، إذ عانى من مشاكل في القلب، وظل فترة طويلة في المستشفى قبل خروجه منه الأيام الماضية، وعودته إلى منزله.

مسيرة فنية طويلة قدمها الفنان سمير صبري في السينما والدراما المصرية، إذ شارك الأعمال مع الكثير من الفنانين والفنانات وكانت من بينهم الفنانة شادية التي كان له معها مواقف كثيرة والتي منها كواليس أغنية «سكر حلوة الدنيا سكر».

كواليس أغنية «سكر حلوة الدنيا سكر»

كشف الفنان سمير صبري كواليس الأغنية خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر قناة «الحياة» موضحا أن المخرج فطين عبدالوهاب طلب منه أن يرقص، ضمن أحداث فيلم «نص ساعة جواز»، مع الفنانة شادية، بهدف إثارة غيظ الفنان رشدي أباظة، وأن يذهب للاستديو، حيث كان الملحن بليغ حمدي يدرب الفرقة الموسيقية على حفظ اللحن، ويفكر في رقصة مناسبة: «لما روحت ستديو مصر وقعدت في قاعة التسجيل، وكان زمان الفرقة كاملة تقعد مع المغني وبعدين بليغ حمدي بدأ يعلم المزيكا وعجبتني الموسيقى».

وتابع الفنان سمير صبري أن بعد سماع الموسيقى جد نفسه مندمجا مع اللحن، ويردد بعض الكلمات الإنجليزية معه، ليفاجأ بأن الفنانة شادية كانت تجلس خلفه وتسأله عن مصدر تلك الكلمات: «اندمجت مع اللحن وكنت بدندن مع نفسي وفجأة لقيت نفسي بقول الكلام إنجليزي وكانت شادية قاعدة ورايا وبتقولي إيه ده مين كتب الكلام ده فبقولها مفيش حد، فنادت على أستاذ بليغ حمدي وقالته إيه رأيك هو هيقول الكلام بالإنجليزي وأنا هرد عليه بالعربي».

الأزمة الصحية للفنان سمير صبري

يذكر أن «صبري» أصيب بأزمة صحية كبيرة الفترة الماضية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات وكان يستعد لإجراء عملية قلب مفتوح، ولكن الأطباء أجلوها لأن حالته الصحية غير مستقرة، وبعد تحسن حالته الصحية خرج من المستشفى الأيام الماضية إلى أحد الفنادق للإقامة بها، حتى فاجأنا صباح اليوم بخبر رحيله.