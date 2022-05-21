درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 21-5-2022 على مصر.. انخفاض كبير

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 21 مايو 2022، وذلك بعد أن شهدت على مدار اليومين الماضيين ارتفاعا ملحوظا على كافة المناطق .

وأعلنت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر على مدار يومي السبت والأحد بقيتم تتراوح بين 4 لـ 5 درجة مئوية لتعود في الارتفاع مرة أخرى بداية من الاثنين حيت تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 30 درجة والثلاثاء 31 والأربعاء والخميس تصل لـ 32 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح بين 17 درجة مئوية يومي السبت والأحد وترتفع درجة واحدة بداية من الإثنين وحتى الخميس حيث تسجل 18 درجة مئوية فقط.

درجات الحرارة اليوم

ومن جهتها أوضحت الأرصاد في بيانها تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 28 18

الإسكندرية 26 17

وادي النطرون 29 18

طنطا 28 18

شبين الكوم 28 18

دمنهور 28 18

بلطيم 27 18

مطروح 23 16

السلوم 23 16

سيوة 26 15

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 29 18

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 16

السويس 30 18

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 30 18

نخل 30 13

نويبع 34 20

طابا 31 18

كاترين 26 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 35 25

الفيوم 29 19

بني سويف 29 19

المنيا 29 18

أسيوط 30 18

سوهاج 32 19

قنا 34 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 22

إدفو 36 22

أبوسمبل 36 23

الوادي الجديد 34 22

شلاتين 38 26

أبورماد 37 25

حلايب 33 27

راس حدربة 32 26.