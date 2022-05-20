درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 20-5-2022 على مصر

كشفت الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون غائمًا اليوم على القاهرة الكبرى، وجنوب ووسط سيناء، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، وهذا سيخفف من الإحساس بوجود ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، وذلك على جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد، إذ يسود فيهما طقس مشمس طوال اليوم.

طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، من المنتظر أن تسجل على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 درجة، وتسجل 24 درجة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، كما تسجل 30 درجة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، في حين تسجل الحرارة 29 درجة على السواحل الشرقية ووسط سيناء، كما تسجل 35 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، كما تسجل 41 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على مدار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر على النحو التالي:

القاهرة 32-19

الإسكندرية 24-18

وادي النطرون 30-18

طنطا 32-19

شبين الكوم 32-19

دمنهور32-19

بلطيم 29-19

مطروح 22-16

السلوم 22-16

سيوة 33-20

بورسعيد 29-19

دمياط 30-19

الزقازيق 31-21

المنصورة 32-19

الإسماعيلية 32-20

السويس 32-19

العريش 28-18

رفح 28-18

رأس سدر 33-19

نخل 30-12

نويبع 35-20

طابا 33-21

كاترين 27-14

الطور 32-23

شرم الشيخ 36-24

الغردقة 35-24

مرسى علم 35-25

الفيوم 36-22

بني سويف 36-22

المنيا 37-21

أسيوط 37-22

سوهاج 38-23

قنا 39-23

الأقصر 40-24

أسوان 41-25

إدفو 41-25

أبو سمبل 40-25

الوادي الجديد 40-25

شلاتين 35-23

أبو رماد 34-23

حلايب 30-22

رأس حدربة 29-23