حالة الطقس غدا السبت.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 21 مايو 2022، إذ تنخفض درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية.

طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد، أنه يسود غدا طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، معتدل على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ونوهت الهيئة لوجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ 30 % على السواحل الشمالية الغربية التي تشهد أجواء معتدلة نهارا مائلة للبرودة ليلا.

درجات الحرارة غدا

كما أعلنت الأرصاد في بيانها منذ قليل عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر، والتي جاءت كما يلي:

القاهرة 28 18

الإسكندرية 26 17

وادي النطرون 29 18

طنطا 28 18

شبين الكوم 28 18

دمنهور 28 18

بلطيم 27 18

مطروح 23 16

السلوم 23 16

سيوة 26 15

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 29 18

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 16

السويس 30 18

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 30 18

نخل 30 13

نويبع 34 20

طابا 31 18

كاترين 26 13

الطور 30 21

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 24

مرسى علم 35 25

الفيوم 29 19

بني سويف 29 19

المنيا 29 18

أسيوط 30 18

سوهاج 32 19

قنا 34 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 22

إدفو 36 22

أبو سمبل 36 23

الوادي الجديد 34 22

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 33 27

راس حدربة 32 26.