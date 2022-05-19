توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة

يسود غدًا الجمعة، طقس حار على محافظات شمال البلاد وشمال الدلتا والوجه البحري، ومنطقة مصر الوسطى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، وذلك في توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت «الأرصاد» إلى أنه بداية من يوم السبت المقبل ولمدة 48 ساعة، تشهد البلاد انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، بسبب منخفض جوي بارد قادم من طبقات الجو العليا، يصاحبه رياح شمالية غربية، تعمل على تلطيف وانخفاض درجات الحرارة، بما يقرب من 8 إلى 9 درجات عن معدلاتها الطبيعية، خاصة على شمال وجنوب الصعيد الأكثر تأثرًا بهذا الانخفاض.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى21.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.