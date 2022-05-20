الأرصاد: زيادة طفيفة في درجات الحرارة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على أغلب مناطق الجمهورية بصورة طفيفة، عدا السواحل الشمالية الغربية التي تشهد انخفاض درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات عن أمس، مشيرة إلى أن الأجواء ما زالت أجواء حارة على محافظة القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في فترات الليل على أنحاء البلاد كافة.

من 10 إلى 12 درجة فرق بين الليل والنهار

أضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج «هذا الصباح» على شاشة dmc، أن الفرق بين درجات الحرارة في النهار والليل تصل إلى أكثر من 10 درجات، مؤكدة على أن الأجواء لطيفة على أغلب المناطق في شمال البلاد، معتدلة على أغلب مناطق جنوب البلاد.

أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، مشيرة إلى أنه يبدأ شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة بسبب نشاط الرياح بعد فترة الظهيرة ومع دخول فترة المساء، موضحة أن الرياح ستكون محملة بالر مال والأتربة في محافظات شمال الصعيد.

منخفض جوي يتسبب في تكاثر السحب

وتابعت غانم أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا على كافة أنحاء الجمهورية، حيث إن الانخفاض اليوم سوف يكون بالسواحل الغربية فقط، وغدًا سوف يشمل كافة أنحاء البلاد، موضحة أن هذا الانخفاض يعود إلى التأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويحجب جزء من أشعة الشمس، بالإضافة إلى أن الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة، ولتبدأ بعد الغد أجواء معتدلة تمامًا أثناء فترات النهار مائلة إلى البرودة خلال فترات الليل.