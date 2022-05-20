نجوم الفن ينعون سمير صبري بكلمات مؤثرة.. وإليسا: خسارة كبيرة

حرصت عدد من فنانات الوسط الفني علي نعي الفنان سمير صبري والذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

فقد نعته الفنانه شريهان عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة:"بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". صدق الله العظيم. ‏اللهم زده يقينا وحبا في لقائك، وأغفر له وارحمه وثبته عند السؤال .. إنا لله وإنا اليه راجعون ⁧‫سمير صبري

بينما نعته المطربة اللبنانية إليسا قائلة"خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي برحيل الفنان المبدع سمير صبري. تعازي الحارة لعائلة الفنان العظيم وكل محبينو وللشعب المصري والعربي عموما

ونعته شيرين عبدالوهاب قائلة:"‏إنا لله و إنا اليه راجعون، فقدنا رمز من رموز الفن المصري، الاستاذ الكبير سمير صبري‏الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته

وقالت عنة الفنانة شهيرة قائلة:"وداعا وداعا وداعا ياسمير ياجميل ياطيب ياشهم ياجدع وقت الشده ووقت الفرح وفي كل مواقفك الأنسانيه انت الأول ويانجم ياكبير متعدد المواهب تاريخ طويل بالأنجازات الفنيه والأعلاميه يشهد لك به الجميع والأجمل أننا نشهد انك أنسان مكانك الجميل ينتظرك بأذنه ورحمته وكرمه انا لله وأنا أليه راجعون