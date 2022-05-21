سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21-5-2022 في البنوك المصرية

كشف كل من البنك الأهلي والمصرف المتحد وأبوظبي الإسلامي وغيرها من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن قيمة بيع وشراء سعر الدينار الكويتي، باعتباره واحد من أهم وأقوى الأوراق المالية في منطقة الخليج العربي جنبًا إلى جنب مع الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 21 مايو، وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد وبنك مصر

وداخل المصرف المتحد جاء سعر الدينار الكويتي بـ 55.18 جنيه للشراء، مقابل 59.72 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وفي بنك مصر سجلت عملة الكويت سعر نحو 57.21 جنيه للشراء مقابل 59.66 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجلت قيمة العملة الكويتية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 57.93 جنيه للشراء مقابل 59.72 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 59.66 جنيه للبيع مقابل 57.21 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية

وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.68 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، فيما وصلت قيمة وسعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 59.72 جنيه للبيع مقابل 55.85 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 21 مايو.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وأخيرا ووفق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري، فسجلت عملة الكويت نحو 59.31 جنيه للشراء، مقابل 59.83 جنيه للبيع.