خلال الساعات الأخيرة ارتفعت نسبة البحث عن سعر الدينار الكويتي في البنوك، بعد ارتفاع أسعار الفائدة، إذ أعلن البنك المركزي، اليوم، رفع سعر الفائدة نحو 2%، ما يثير الكثير من التساؤلات، حول تأثير هذا على أسعار العملات العربية، وبالأخص الكويتية، التي تعتبر من أغلي العملات في الشرق الأوسط.

سعر الدينار الكويتي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة

يبحث المهتمون بمعرفة تأثير قرار البنك المركزي على أسعار العملات العربية، عن سعر الدينار الكويتي في البنوك بعد ارتفاع أسعار الفائدة، الذي شهد استقرار ملحوظا في أغلب القنوات الشرعية سواء البنوك أو شركات الصرافة، وجاءت أسعار البيع والشراء كالآتي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

يعتبر البنك المركزي، مؤشر الذي تتبعه البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وسجل سعر الدينار الكويتي في المركزي، بعد ارتفاع سعر الفائدة، وفق الموقع الرسمي، نحو 59.38 جنيه للشراء مقابل 59.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، استقرار ملحوظ، إذ سجل 56.05 جنيه للشراء، ونحو 59.94 جنيه للبيع في بنك NBK الوطني، بينما سجل سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 56.89 جنيه مقابل سعر البيع 62.59 جنيه، بينما في بنك مصر نحو 57.24 جنيه للشراء، ونحو 59.68 جنيه للبيع.

وفي بنك جريدي أجريكول مصر، سجل سعر الشراء نحو 56.38 جنيه، مقابل 60.93 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجلت سعر العملة العربية نحو 55.85 جنيه للشراء، بينما 59.72 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل سعر الشراء 55.18 جنيه مقابل 59.72 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 57.53 جنيه للشراء، ونحو 59.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 57.21 للشراء، ونحو 59.68 جنيه للبيع، في نهاية معاملات اليوم الخميس الموافق 19 مايو الجاري، وفق المواقع الرسمية لجميع البنوك المذكورة.