خالد جلال ناعيا الفنان سمير صبري: فقدنا قامة إعلامية وفنية كبيرة

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنان الكبير سمير صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

خالد جلال: سمير صبري فنان شامل

وقال جلال خلال بيان صحفي، إنّ الفنان سمير صبري، قامة وقيمة فنية كبيرة جدا، حقق نجاحا كبيرا وعُرف بالفنان الشامل، الذي يجيد فن التمثيل والغناء والاستعراض ببراعة وفي السينما والمسرح والتليفزيون، إلى جانب تميزه في تقديم البرامج التليفزيونية، وأضاف أن الوسط الفني فقد قامة إعلامية وفنية كبيرة.

وكان قطاع شئون الإنتاج الثقافي، كرّم الفنان سمير صبري خلال الاحتفال بنصر أكتوبر عام 2016، عن دوره في فيلم «الوفاء العظيم»، كما كرّمه على مسرح مركز الإبداع الفني عقب عرض مسرحية «سينما مصر»، عام 2019، تقديرا لمسيرته الفنية.

مسيرة الفنان الراحل من الإذاعة إلى عالم الفن

ولد الفنان سمير صبري عام 1936 بمحافظة الإسكندرية، وعمل في بداياته مذيعًا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، ومن أشهر أفلامه «حكايتي مع الزمان، زقاق المدق، الأخوة الأعداء، ومضى قطار العمر، وبالوالدين إحسانا، جحيم تحت الماء، البحث عن فضيحة»، وشارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية منها «هارب من الأيام، قضية رأي عام، حق مشروع، عادات وتقاليد، أم كلثوم، ريح المدام، فلانتينو»، كما قدم عدد من المسرحيات أشهرها «قطط الشارع»، وشارك في العديد من المسلسلات الإذاعية، وقدم عدد من البرامج أشهرها «النادي الدولي وهذا المساء».