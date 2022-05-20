شركات السياحة: برامج الحج السياحي لا تتضمن تنظيم برنامج «حج السنة»

طالبت العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام، وزارة السياحة والآثار بالتفتيش على بعض الشركات التي أعلنت عبر إعلانات عبر فيس بوك تنظيمها لما يسمى ببرنامج «حج السنة»، بالرغم من أن ضوابط الحج السياحي تمنع تنظيم أي برامج للحج غير التي تم اعتمادها من قبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

تفاصيل برنامج حج السنة

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الضوابط المنظمة للحج السياحي لا تتضمن برنامج «حج السنة» الذي قامت بعض الشركات بتنظيمه خلال السنوات الماضية بالتحايل على الضوابط المنظمة للحج، موضحا أن ما يعرف ببرنامج حج السنة يشمل إقامة الحجاج المصريين بالمدينة المنورة بداية من أول شهر ذو الحجة وحتى يوم 7 من الشهر ذاته قبل أن يتوجهوا لقضاء بضع ساعات بمكة المكرمة لأداء العمرة قبل التوجه لبدء مناسك الحج.

وتابع في تصريح لـ«الوطن» أنه بداية من يوم 8 ذو الحجة يتوجه هؤلاء الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية بها ثم يتوجهون مساء ذات اليوم إلى مشعر عرفات للوقوف به خلال وقفة عيد الأضحى المبارك ثم الذهاب بعد نفرة عرفات مساء ذات اليوم إلى المزدلفة والمبيت بها حتى فجر أول أيام عيد الأضحى ثم الذهاب إلى مشعر منى من جديد لرمى جمرة العقبة الكبرى ثم الذهاب لمكة للقيام بطواف الإفاضة ثم العودة إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق هناك ورمي باقي الجمرات، على أن يبدأوا في العودة لمكة والإقامة بها حتى موعد عودتهم لمصر.

بعض الشركات تتحايل على الضوابط لتنفيذ برنامج حج السنة

وأشار إلى أن هذا النوع من البرامج تقوم بعض الشركات بتنظيمه بالتحايل على برامج الحج المعتمدة من الوزارة، لافتا إلى أن شركات السياحة التى يتم التأكد من تنظيمها لما يسمى ببرنامج «حج السنة» تقوم وزارة السياحة بتوقيع جزاءات عليها تتراوح ما بين إيقاف الترخيص لمدة معينة أو إلغاء ترخيص الشركة بشكل تام.