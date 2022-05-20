موعد قرعة الحج السياحي بعد مد فترة تسجيل أسماء المتقدمين

تساؤلات عديدة للمواطنين المتقدمين للحج السياحي لهذا العام عن موعد القرعة الإلكترونية الخاصة باختيارالفائزين بالحج 2022 بعد قرار وزارة السياحة والآثار بمد فترة تسجيل أسماء المتقدمين للحج حتي يوم الإثنين المقبل.

قال أحمد وحيد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا إن موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء الحج سيكون يوم 25 من شهر مايو الجاري، لافتًا إلى أن موعد القرعة لم يتم تغييره عما تم إعلانه بالضوابط المنظمة للحج السياحي.

أسعار تذاكر الطيران لبرامج الحج الاقتصادية

وأضاف أحمد وحيد في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه بعد انتهاء إجراءات القرعة الإلكترونية سيقوم الفائزون بإاستكمال قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى الذي تقدموا له بالإضافة إلى قيمة تذكرة الطيران، لافتا إلى أن أسعار تذاكر الحج المتوقعة لهذا العام ستتراوح ما بين 15 إلى 17 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، فيما سيتجاوز سعر تذكرة الطيران بالنسبة لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم حاجز الـ22 ألف جنيه.

انطلاق أولى رحلات الحج السياحي في 25 ذو القعدة

وأوضح وحيد أنه من المتوقع أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام يوم 25 ذو القعدة على أن تكون آخر الرحلات المتجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية يوم 5 ذو الحجة، مشيرًا إلى أن رحلات عودة الحجاج بعد أداء المناسك ستكون بداية من يوم 13 ذو الحجة، لافتا إلى ان مدة برنامج الحج بالنسبة للمستوى الاقتصادي ستتجاوز في أغلب البرامج الـ20 يوما.

يشار إلى أن عدد تأشيرات الحج التي ستنظمها مصر هذا العام بلغت 20 ألف تأشيرة تم تقسيمهم على الجهات المنظمة للحج، حيث بلغت حصة الحج السياحي نحو 9200 تأشيرة، فيما بلغت حصة حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية نحو 5700 تأشيرة، وبلغت حصة حج الجمعيات الأهلية نحو 3100 تأشيرة، فيما تم تخصيص نحو 2000 تأشيرة للهيئات والجهات الحكومية.