«الموسيقيين» تنعى سمير صبري: الفنان المثقف والإنسان

نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن دينانا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عاما في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

«الموسيقيين»: سمير صبري مسيرة من الإبداع

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه «الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس إدارة النقابة والجمعية العمومية ينعون الفنان المثقف والإنسان سمير صبري الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من الإبداع والتفاني، ويشاطرون الشعب المصري جميعا والأسرة الفنية حزنهم ويحتسبونه عند الله من المرحومين والمغفور لهم بإذن الله داعين لأهله وأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان».

وكان الفنان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية استلزمت نقله إلي المستشفى مؤخرا.

والفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: «الإخوة الأعداء، البحث عن فضيحة، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة» وغيرها من الأعمال الفنية المميزة التي تعلق بها الجمهور.