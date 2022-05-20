إلهام شاهين تودع سمير صبري: «صاحب أجمل وأطيب قلب»

حرصت الفنانة الهام شاهين على نعي الفنان سمير صبري، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت إلهام شاهين: «الله يرحم النجم الجميل والصديق الغالي سمير صبرى صاحب أجمل و أطيب قلب.. كان موسوعة ثقافية عن تاريخ الفن وأهل الفن.. وكان أجدع إنسان في عمل الخير بكل حب وتفاني.. ربنا يجعل مثواه الجنة يارب».

مشاركة إلهام شاهين مع سمير صبري في فيلم «القتل اللذيذ»

شاركت إلهام شاهين في فيلم «القتل اللذيذ» مع الفنان الراحل سمير صبري عام 1998، والتي كانت تدور أحداثه حول محامية مشهورة، تُعرض عليها قضية المتهمة فيها سيدة أعمال ثرية وجهت إليها تهمة القتل، واكتشفت أن السيدة مظلومة، وضحية لعصابة، فقررت الوقوف بجانبها، والدفاع عنها، ليبدأ القاتل الحقيقي محاولة لتدمير حياتها هي وابنتها الطالبة الجامعية.

أبطال فيلم «القتل اللذيذ»

وشارك في بطولة الفيلم ميرفت أمين، إلهام شاهين، سمير صبري، خالد النبوي، مني زكي، أحمد خليل، ماجدة الخطيب، سميرة عبد العزيز، عادل أمين، داليا إبراهيم، محمود عامر، يسري العشماوي، ومن تأليف حسن شاه، ومن إخراج أشرف فهمي.